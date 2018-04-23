Глава МИД Германии Хайко Мас выступил против возврата к формату G8 с участием России. Об этом он заявил во время саммита министров иностранных дел стран "большой семерки" в Торонто в воскресенье, 22 апреля.

"Возврат России возможен только в случае, если будет устранена причина ее исключения. В этом вопросе ничего не поменялось, на данный момент это не является темой для дискуссии", — отметил Мас. Выполнение условий для возвращения к G8 лежит исключительно на самой России, добавил Мас.

Глава МИД Германии также призвал Россию к конструктивному сотрудничеству в решении сирийского конфликта. "Германия хочет выстроить диалог с Россией, поскольку этот конфликт не решить без ее участия. Однако Россия должна сделать конструктивные предложения", — отметил Мас.

Ранее несколько оппозиционных немецких политиков высказались за приглашение Владимира Путина< на предстоящий саммит G7, который пройдет в Канаде в июне, в качестве гостя в формате G7+1. Среди них — глава фракции "Левых" в бундестаге Сара Вагенкнехт и замглавы фракции "Свободной демократической партии" (СвДП) Александер Ламбсдорф.

В "большую семерку" входят США, Канада, Великобритания Германия, Франция, Италия и Япония. Эти страны вышли из формата G8 с Россией после аннексии Крыма в 2014 году.