Глава МИД Германии Хайко Мас выступил против возврата к формату G8 с участием России. Об этом он заявил во время саммита министров иностранных дел стран "большой семерки" в Торонто в воскресенье, 22 апреля.
"Возврат России возможен только в случае, если будет устранена причина ее исключения. В этом вопросе ничего не поменялось, на данный момент это не является темой для дискуссии", — отметил Мас. Выполнение условий для возвращения к G8 лежит исключительно на самой России, добавил Мас.
Глава МИД Германии также призвал Россию к конструктивному сотрудничеству в решении сирийского конфликта. "Германия хочет выстроить диалог с Россией, поскольку этот конфликт не решить без ее участия. Однако Россия должна сделать конструктивные предложения", — отметил Мас.
Ранее несколько оппозиционных немецких политиков высказались за приглашение Владимира Путина< на предстоящий саммит G7, который пройдет в Канаде в июне, в качестве гостя в формате G7+1. Среди них — глава фракции "Левых" в бундестаге Сара Вагенкнехт и замглавы фракции "Свободной демократической партии" (СвДП) Александер Ламбсдорф.
В "большую семерку" входят США, Канада, Великобритания Германия, Франция, Италия и Япония. Эти страны вышли из формата G8 с Россией после аннексии Крыма в 2014 году.
Протесты в Армении: встреча лидера оппозиции с премьер-министром сорвалась (2)
В Армении полиция задержала одного из лидеров...
Перуанские индейцы линчевали канадца, обвинив в убийстве целительницы (1)
Жители одной из деревень в верховьях Амазонки...
Глава МИД Германии выступил против возврата к G8 с Россией (6)
Возврат к G8 с Россией возможен только в случае, если...
Генсек ООН: Совбез перестал отвечать запросам времени (4)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о...
Макрон о Путине: "он одержим вмешательством в наши демократии" (4)
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал...
TOP новостей
"Живем счастливо": что можно позволить себе в Литве со шведской пенсией (20)
Швед Стиг Валструм живет на пенсию уже 12 лет и не...
Калькулятор: относитесь ли вы к среднему классу (6)
Можно ли считать человека представителем среднего...
Сколько стоит номер в самой новой гостинице Вильнюса (1)
В апреле в литовской столице открылась новая...
По "русскому" бульвару в США - с академиком, директором цеха и просто Аркадием, у которого есть литовские колбасы
В Западном Голливуде Лос-Анджелеса есть так называемый...
Крейвис о планах Barclays: Литве надо задуматься (5)
В минувшие выходные банк Barclays распространил...