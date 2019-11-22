Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступает против одностороннего вывода ядерного оружия с территории ФРГ. Если оно должно исчезнуть, это должно произойти повсеместно, подчеркнул глава МИД ФРГ в японском городе Хиросима в четверг, 21 ноября. Он особо выделил отсутствие пользы от транспортировки ядерного оружия из одной страны в другую. По словам Маса, когда речь идет о ядерном разоружении, "необходимы соглашения на широкой основе, а не только с отдельными странами".

По оценке экспертов, в Германии размещены около 20 ядерных бомб США. Политики из Левой партии и "Союза-90"/"зеленых" выступают за вывод этих вооружений с авиабазы бундесвера Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц.

Немецкий министр прибыл в Японию в преддверии двухдневного саммита глав МИД стран "большой двадцатки" в Нагое. Мас в ходе визита в Хиросиму посетил Мемориальный музей мира, возложил венок в память о десятках тысяч жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а также встретился с людьми, пережившими эти трагические события.

"Память о человеческом горе в Хиросиме и Нагасаки не должна поблекнуть", - отметил глава МИД Германии. Он подчеркнул "общую ответственность" за то, чтобы подобное никогда не повторилось.

Heute bin ich in Hiroshima. Kein Ort macht deutlicher: Wir müssen eine Welt schaffen ohne Atomwaffen. pic.twitter.com/E4fuUU8wVs — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 22, 2019

В августе 1945 года японские города Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам со стороны США. До конца года от непосредственного воздействия взрывов и последствий радиоактивного заражения погибли более 200 тысяч человек. Через несколько дней после бомбардировок Япония объявила о своей капитуляции, что ознаменовало завершение Второй мировой войны.