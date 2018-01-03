Глава МИД Германии о ситуации на Донбассе: конфликт не заморожен и не забыт

Визит, начавшийся в среду, 3 января, стал первой зарубежной поездкой главы МИД ФРГ в наступившем году.
"Конфликт не заморожен и не забыт, а крайне актуален и опасен"
"Мы не считаем этот конфликт ни замороженным, ни забытым, а крайне актуальным и чрезвычайно опасным", - заявил Габриэль в Берлине перед вылетом в Киев.
Его визит должен продемонстрировать украинцам, что Германия не оставит их в беде, добавил он.
На протяжении нескольких месяцев прошлого года отмечалась наибольшая вспышка боевых действий с момента подписания минских соглашений, отметил немецкий министр.
"До сих пор в Донбассе слишком много стреляют. До сих пор в этом регионе находится большое количество вооружений", - добавил он.
"Два символа надежды"
При этом он назвал "двумя символами надежды" обмен пленными между пророссийскими сепаратистами и украинской армией, а также договоренность о прекращении огня на время праздников.
"Так должно продолжаться и дальше… Мы по-прежнему будем делать все для того, чтобы найти решение этого конфликта, которое в конце концов принесет в регион мир", - добавил он.
3 января Габриэль прибывает в Киев, на следующий день запланирована поездка к линии соприкосновения конфликтующих сторон в районе Мариуполя. На повестке дня находятся переговоры с украинскими политиками, в том числе с главой МИД Украины Павлом Климкиным, а также с сотрудниками наблюдательной миссии ОБСЕ. В числе прочих, переговоры в Киеве коснутся реформ в Украине, в частности, борьбы с коррупцией.
В Дании украдена бутылка водки стоимостью миллион евро (8)
Водка стоимостью в 1,1 млн евро была произведена...
Чья ядерная кнопка больше: Трамп заявил, что у него она мощнее, чем в КНДР (11)
Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" заявил,...
В США скончался глава мормонов Томас Монсон
В США в возрасте 90 лет скончался 16-й президент Церкви...
Консилиум экспертов в Латвии запретил исполнять гимн страны в стиле рэп
Консилиум экспертов пришел к выводу, что гимн Латвии...
Глава МИД Германии о ситуации на Донбассе: конфликт не заморожен и не забыт (1)
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во...
TOP новостей
Премьер Литвы уточнил свою позицию по России: общение лучше его полного отсутствия (333)
Литовский премьер Саулюс Сквернялис в среду заявил,...
Владимир Дубенецкий: каунасский архитектор из Сибири и загадка межвоенной Литвы (9)
"Дубенецкий мог бы еще значительнее проявить свои...
Cуд в Литве окончательно постановил: оснований возбуждать дело в отношении Ванагайте нет (13)
Вильнюсский окружной суд (ВОС) в среду окончательно...
Климатологи сосчитали, сколько дней в Литве светило солнце (7)
Кажется, дождь в Литве идет через день, однако в прошлом...
Эксперт по налогам: "детские" деньги формируют менталитет просителей (21)
В 2018 году в Литве вступила в силу система "детских"...