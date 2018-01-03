Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время двухдневного визита в Киев намерен засвидетельствовать Украине поддержку немецкого правительства в конфликте с Россией.
Donbasas
© Vida Press

Визит, начавшийся в среду, 3 января, стал первой зарубежной поездкой главы МИД ФРГ в наступившем году.

"Конфликт не заморожен и не забыт, а крайне актуален и опасен"

"Мы не считаем этот конфликт ни замороженным, ни забытым, а крайне актуальным и чрезвычайно опасным", - заявил Габриэль в Берлине перед вылетом в Киев.

Его визит должен продемонстрировать украинцам, что Германия не оставит их в беде, добавил он.

Глава МИД Германии о ситуации на Донбассе: конфликт не заморожен и не забыт
© AP / Scanpix
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На протяжении нескольких месяцев прошлого года отмечалась наибольшая вспышка боевых действий с момента подписания минских соглашений, отметил немецкий министр.

"До сих пор в Донбассе слишком много стреляют. До сих пор в этом регионе находится большое количество вооружений", - добавил он.

"Два символа надежды"

При этом он назвал "двумя символами надежды" обмен пленными между пророссийскими сепаратистами и украинской армией, а также договоренность о прекращении огня на время праздников.

"Так должно продолжаться и дальше… Мы по-прежнему будем делать все для того, чтобы найти решение этого конфликта, которое в конце концов принесет в регион мир", - добавил он.

3 января Габриэль прибывает в Киев, на следующий день запланирована поездка к линии соприкосновения конфликтующих сторон в районе Мариуполя. На повестке дня находятся переговоры с украинскими политиками, в том числе с главой МИД Украины Павлом Климкиным, а также с сотрудниками наблюдательной миссии ОБСЕ. В числе прочих, переговоры в Киеве коснутся реформ в Украине, в частности, борьбы с коррупцией.

Deutsche Welle
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