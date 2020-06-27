Границы в Европе вновь могут быть закрыты в случае резкого увеличения случаев коронавируса в той или иной стране ЕС. Об этом в субботу, 27 июня, заявил в интервью dpa министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). При этом он отметил, что такие решения должны быть скоординированы на общеевропейском уровне и пройти процедуру голосования.

В начале пандемии коронавируса многие страны-члены ЕС, включая Германию, в одностороннем порядке принимали решения о закрытии границ. Начиная с мая границы внутри Евросоюза и Шенгенской зоны постепенно открывались. Только Норвегия и Финляндия не намерены открывать свои границы до середины июля.

С 1 июля Германия председательствует в Евросоюзе. По словам Маса, ожидания государств-участников организации от Германии очень велики в связи с пандемией. Глава МИД Германии назвал три важнейшие цели: соглашение о многомиллиардной программе помощи экономике стран ЕС до 2027 года, переговоры по "брекзиту" и внятное позиционирование ЕС в конкурентных отношениях с США, Китаем и Россией.

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Ожидается, что уже в июле могут быть сняты ограничения на въезд в ЕС для прибывающих из Южной Кореи и Новой Зеландии. Прибывающие из России, США и Бразилии получат разрешение на въезд только в исключительных случаях. Окончательно список стран, откуда можно будет беспрепятственно въезжать в зону Евросоюза, должен быть утвержден в понедельник.

В дальнейшем ключевым фактором для запрета въезда или наоборот разрешения станет число случаев инфицирования коронавирусом в стране выезда в течение последних двух недель - на 100 000 жителей должно быть 16 или менее случаев, что соответствует среднему показателю по ЕС. И так же важное значение будет иметь тенденция на снижение числа зараженных.