Во время шестимесячного председательства в Европейском Союзе во второй половине текущего года Германия намерена принять усилия для урегулирования конфликта США и Китая, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "В особенности мы, европейцы, не можем быть заинтересованными в том, чтобы разногласия между Китаем и США стали непреодолимыми", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в понедельник, 1 июня.
Мас призвал не допустить раскола мира на сферы интересов Китая и США. В разрешении этой проблемы особенно необходимо посредничество Германии, которая с 1 июля возьмет на себя роль председателя Евросоюза, уверен он.
Немецкий министр также подтвердил, что в сентябре состоится запланированный саммит ЕС-КНР. "Есть много важных тем, которые мы должны обсудить с Китаем", - указал он. Одной из целей европейцев, по словам Маса, будет убедить китайскую сторону взять на себя обязательства по защите климата и справедливой глобальной конкуренции.
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