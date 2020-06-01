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Во время председательства в ЕС с 1 июля Германия должна принять усилия, чтобы не допустить раскола мира на сферы интересов США и Китая, заявил Хайко Мас.
Heiko Maasas
Heiko Maasas
© Imago / Scanpix

Во время шестимесячного председательства в Европейском Союзе во второй половине текущего года Германия намерена принять усилия для урегулирования конфликта США и Китая, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "В особенности мы, европейцы, не можем быть заинтересованными в том, чтобы разногласия между Китаем и США стали непреодолимыми", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в понедельник, 1 июня.

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Мас призвал не допустить раскола мира на сферы интересов Китая и США. В разрешении этой проблемы особенно необходимо посредничество Германии, которая с 1 июля возьмет на себя роль председателя Евросоюза, уверен он.

Немецкий министр также подтвердил, что в сентябре состоится запланированный саммит ЕС-КНР. "Есть много важных тем, которые мы должны обсудить с Китаем", - указал он. Одной из целей европейцев, по словам Маса, будет убедить китайскую сторону взять на себя обязательства по защите климата и справедливой глобальной конкуренции.

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Deutsche Welle
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