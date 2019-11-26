Европа не может самостоятельно обеспечить свою безопасность, считает министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). "Без Соединенных Штатов в настоящее время мы - ни в Германии, ни в Европе - не в состоянии обеспечить себе эффективную защиту", - заявил Мас во вторник, 26 ноября, на Берлинском внешнеполитическом форуме, организованном Фондом Кёрбера. По словам Маса, разделять европейскую и американскую безопасность "было бы крайне опасно".

Своим заявлением Мас дистанцировался от французского президента Эмманюэля Макрона, сказавшего, что в НАТО зафиксирована "смерть мозга", и призвавшего Европу думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. По словам главы германского МИДа, "НАТО жива - с головы до ног, даже если ей ставят другие диагнозы".

Хайко Мас вновь отметил необходимость созыва экспертной комиссии под руководством Столтенберга по реформе альянса. Ее задачей было бы выработать предложения по укреплению политического сотрудничества между членами НАТО. По словам Маса, эта идея получила широкое одобрение среди участников встречи министров иностранных дел организации в Брюсселе 20 ноября. "Прежде всего, это помогло направить ставшие почти токсичными дебаты в нужное и продуктивное русло", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

На следующей неделе главы государств и правительств НАТО обсудят этот вопрос на саммите в Лондоне.