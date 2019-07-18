На данный момент Берлин и Москва имеют в корне отличающиеся позиции по многим темам, указал Хайко Мас перед встречей с Сергеем Лавровым на "Петербургском диалоге".
Heiko Maasas
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Германия и Россия "в настоящее время имеют в корне разные мнения по многим темам". Об этом заявил в четверг, 18 июля, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) перед встречей с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Лавровым в рамках "Петербургского диалога" в Кёнигсвинтере. В то же время Мас считает важным вести диалог с РФ. "Без Москвы мы не сможем ответить на безотлагательные вопросы мировой политики. И долгосрочного мира в Европе мы достигнем только если будем сотрудничать друг с другом", - подчеркнул он.

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Повестка дня встречи Маса и Лаврова

На встрече Маса и Лаврова, которые в тот же день откроют "Петербургский диалог", пойдет речь о международном соглашении по иранской атомной программе, контроле над вооружениями и конфликте на востоке Украины, указал глава МИД ФРГ.

В свою очередь Сергей Лавров перед поездкой в Кёнигсвинтер возложил на Запад часть вины за отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей. "Западные партнеры - вместо того, чтобы побуждать Киев к выполнению взятых на себя обязательств - все последние пять лет по сути потворствовали его действиям, направленным на затягивание имплементации Минска", - заявил Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post, опубликованном 18 июля.

"Петербургский диалог" пройдет в Кёнигсвинтере под Бонном

Форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" был учрежден в 2001 году в качестве дополнения к российско-германским правительственным консультациям. В мероприятии принимают участие представители политики, экономики, культуры и гражданского общества из обеих стран. Рональд Пофалла, ранее работавший руководителем ведомства федерального канцлера, возглавляет форум с немецкой стороны с 2015 года. От РФ форум возглавляет Виктор Зубков.

18-й "Петербургский диалог" пройдет 18-20 июля в Кёнигсвинтере под Бонном. Впервые с начала украинского конфликта в 2014 году в форуме примут участие главы внешнеполитических ведомств ФРГ и РФ.

Deutsche Welle
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