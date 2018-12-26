"Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений. Размещение ракет средней дальности вызовет в Германии большое недовольство", - предупредил глава германского внешнеполитического ведомства. Он назвал наращивание ядерных вооружений ошибочным ответом. "Логика наращивания вооружений уходит корнями в холодную войну. Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня", - подчеркнул Хайко Мас.

США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД путем производства новых ракет и угрожают выходом из этого договора. В ноябре они дали Москве три месяца на исправление ситуации. Этот срок истекает в начале февраля. Россия, однако, не демонстрирует готовности идти на уступки и, со своей стороны, обвиняет НАТО в нарушении ДРСМД путем размещения элементов системы противоракетной обороны в Румынии.