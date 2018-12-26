Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) со всей ясностью высказался противразмещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками. В интервью агентству dpa, обнародованном в среду, 26 декабря, он предупредил, что Германия будет противиться подобным планам в случае разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного 30 лет тому назад между Россией и США.
"Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений. Размещение ракет средней дальности вызовет в Германии большое недовольство", - предупредил глава германского внешнеполитического ведомства. Он назвал наращивание ядерных вооружений ошибочным ответом. "Логика наращивания вооружений уходит корнями в холодную войну. Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня", - подчеркнул Хайко Мас.
США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД путем производства новых ракет и угрожают выходом из этого договора. В ноябре они дали Москве три месяца на исправление ситуации. Этот срок истекает в начале февраля. Россия, однако, не демонстрирует готовности идти на уступки и, со своей стороны, обвиняет НАТО в нарушении ДРСМД путем размещения элементов системы противоракетной обороны в Румынии.
Трамп намекнул девочке, что Санты не существует. Она не поверила (3)
Семилетняя девочка, которой президент США Дональд...
Гватемала требует расследовать смерть второго ребенка-мигранта в США
8-летний мальчик скончался в больнице штата Нью-Мексико,...
Глава МИД ФРГ против размещения новых ядерных ракет в Европе (2)
Наращивание ядерных вооружений - ошибочный ответ на...
В Китае на 3D-принтере напечатали 14-метровый пешеходный мост
Самый длинный в мире распечатанный на 3D-принтере...
Символическая церемония соединения железных дорог Южной Кореи и КНДР прошла на границе двух государств (1)
На северокорейской железнодорожной станции Пханмун...
TOP новостей
Призывают декларировать подарки и заплатить налоги (66)
В праздничный период Литовская ассоциация бухгалтеров...
Дежурные медики в Вильнюсе: в этом году Рождество – такое же, как обычно
Вильнюсские медики утверждают, что в праздничные дни в...
Ночью условия дорожного движения ухудшат гололедица и гололёд (21)
Дорожное движение в среду ночью будет осложнено...
Россиянка в Норвегии: я встречала балтийцев двух типов (105)
Берген. Трехкомнатная квартира в многоквартирном доме...