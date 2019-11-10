Глава МИД ФРГ призывает к созданию Совбеза ЕС с участием Великобритании

В ситуации непрекращающихся споров об организации структур международной безопасности министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в очередной раз выступил за создание Совета безопасности Евросоюза. В статье собственного авторства, опубликованной в немецком журнале Der Spiegel в воскресенье, 10 ноября, глава немецкой дипломатии назвал этот орган "местом, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами".

При этом, по словам Маса, Великобритания должна принимать участие в работе Совета безопасности ЕС, даже после того как она покинет Евросоюз, а США - стать важным партнером этого органа.

Мас о роли ФРГ в обеспечении безопасности ЕС

Вспоминая о недавнем решении США вывести войска из Сирии, "не обсудив это со своими близкими партнерами", а также о наступательной операции Турции в Сирии, которую Анкара начала, несмотря на критику из Европы и США, и фразе президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО находится сейчас в состоянии "смерти мозга", Мас заявил, что, по его мнению, вопросы о надежности партнерских отношений, безопасности Германии и правильном пути в будущее сегодня снова нуждаются в обсуждении.

По словам Маса, спустя 30 лет после падения Берлинской стеныбудущее кажется "более открытым и непредсказуемым, чем когда бы то ни было", а вопрос взаимоотношений между Востоком и Западом уже давно перестал быть для Вашингтона ключевым международным вопросом, превратившись в "один из вопросов", вне зависимости от того, какое правительство находится в Белом доме.

"То, что мы в Германии живем сегодня в условиях мира и безопасности, больше не является само собой разумеющимся делом, - указал Мас. - В последние годы не раз приходилось слышать, что Германии необходимо в большей степени взять на себя ответственность за мир и безопасность в мире". По словам политика, сегодня настал исторический момент для того, чтобы ФРГ взяла на себя ответственность за сохранение и своей собственной безопасности, и безопасности в Европе.

Сотрудничество стран Евросоюза и США в НАТО

Говоря о роли НАТО в вопросе международной безопасности, Мас подчеркнул, что, с точки зрения Берлина, было бы ошибкой подрывать Североатлантический альянс. "Без Соединенных Штатов ни США, ни Европа не в состоянии эффективно себя защищать", - указал он, вспомнив о "нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)". "Даже если Европа в один прекрасный день сможет самостоятельно отстаивать свою безопасность, мы и впредь должны стремиться сохранить приверженность НАТО", - добавил он.

При этом Мас отдельно подчеркнул важность единства стран-членов ЕС в вопросах международной безопасности. Какого-либо особого пути у Германии не будет - "ни в отношениях с Москвой, ни по другим темам", отметил дипломат. "Наши соседи в Польше и странах Балтии могут быть уверены в том, что мы относимся к их потребностям в сфере безопасности, как к своим собственным", - добавил Хайко Мас.

В начале мая глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни на полях неформального саммита ЕС в румынском городе Сибиу также выступил за создание постоянного Совета безопасности Евросоюза, который возглавлял бы верховный представитель ЕС по иностранным делам и внешней политике.