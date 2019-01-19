Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас призвал и Россию, и Украину внести свой вклад в дело деэскалации конфликтов в Донбассе, а также в Азовском море, на подходе к которому в ноябре 2018 года российские пограничники захватили три украинских корабля. "Все стороны должны содействовать деэскалации конфликтов", - заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным по итогам переговоров в Киеве в пятницу, 18 января.

Мас, прибывший в Киев из Москвы, где он обсуждал украинский кризис с главой МИД России Сергеем Лавровым, выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Азовского моря и призвал Россию на постоянной основе обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.

"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. В Москве я сегодня еще раз поднимал этот вопрос с представителями России, в частности, в разговоре с Лавровым. Я четко дал понять, чего мы ожидаем: Россия должна обеспечить надежный проход через Керченский пролив. Мы хотим, чтобы это было обеспечено на постоянной основе. Кризис, который был в декабре, в таком виде не должен повториться", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Международный контроль над Керченским проливом

Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с Хайко Масом заявил, что Россия согласна на предложение Германии о допуске немецких и французских наблюдателей в Керченский пролив для мониторинга свободы судоходства.

Позже в тот же день глава МИД Украины Климкин приветствовал возможную международную миссию в Керченском проливе, однако призвал не позволять российской стороне "манипулировать механизмом мониторинга ситуации".

"Россия по определению не должна получить возможность манипулировать мониторингом, о котором мы достигнем согласия. То есть, например, попытки России затянуть специалистов Германии и Франции в Керченский порт и таким образом политически легализовать оккупацию Крыма по определению невозможны. Мониторинг должен базироваться на четкой политической позиции о неправомерности узурпации Россией суверенных прав Украины. Идея состоит в том, чтобы был международный контроль. Не российский контроль, а международный контроль в Керченском проливе", - пояснил Климкин.

Минский процесс

Глава украинского МИДа подтвердил готовность Киева к результативным переговорам в нормандском формате. "Мы готовы к встречам в нормандском формате, но это должны быть встречи, ориентированные на результат, сфокусированные на безопасности в Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и в Азовском море и, конечно же, на освобождении наших политзаключенных и заложников", - сказал он.

Ранее Хайко Мас заявил, что он не удовлетворен ходом минского процесса по урегулированию в Донбассе. "Мы срочно нуждаемся в прогрессе минского процесса. Я также об этом говорил в Москве. Чтобы была динамика минского процесса - это крайне необходимо", - подчеркнул германский министр.

"Северный поток-2" и украинский газовый транзит

Затронув вопрос о строительстве спорного газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, Хайко Мас подчеркнул, что Германия не считает данный проект политическим, но при этом настаивает на сохранении транзита газа через Украину.

Одновременно Мас сообщил, что Германия готова оказать помощь Украине путем создания газового консорциума. "У нас сейчас есть шесть фирм, которые объявили о готовности принимать участие в консорциуме", - сказал он.

Хайко Мас также сообщил, что российская сторона заверила его в продолжении газового транзита через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2".