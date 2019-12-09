Перед открытием саммита в "нормандском формате" министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Россию пойти навстречу Украине в поисках политического решения по Донбассу. "Президент Украины Владимир Зеленский сделал явный шаг вперед в вопросе демилитаризации, теперь мы, естественно, ожидаем того же от России", - сказал Мас в интервью радиостанции Deutschlandfunk в понедельник, 9 декабря.
Немецкий министр выразил надежду на то, что обе стороны продемонстрируют готовность предпринять решительные шаги для достижения прочного мира на востоке Украины. Мас отметил, что Россия должна быть заинтересована проявить готовность к миру и в международном плане, поскольку, как пояснил глава МИД ФРГ, отношения между Европой и Россией в значительной степени зависят от того, как будет развиваться ситуация с урегулированием конфликта вокруг Украины.
Европейские дипломаты наст роены скептически
Встреча в "нормандском формате" с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президентов России и Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится во вторую половину дня 9 декабря. Со времени прихода к власти в Украине Зеленского в урегулировании конфликта в Донбассе произошли подвижки - разведение войск и обмен пленными и арестованными.
Европейские дипломаты, однако, сомневаются в том, что Путин проявит готовность к компромиссу на переговорах в Париже.
В результате конфликта на востоке Украины погибли уже около 13 тысяч человек. Из-за поддержки Москвой сепаратистов в Донбассе и аннексии Крыма страны ЕС и США ввели санкции против России.
В Турции вступил в силу налог на проживание в отелях
В Турции вступил в силу закон, по которому отели будут...
Художник Артем Лоскутов выставил на аукцион табличку из расследования ФБК об Андрее Костине и Наиле Аскер-заде
Художник Артем Лоскутов выставил на продажу табличку...
Глава МИД ФРГ призвал Россию к компромиссу по Донбассу (7)
В вопросе демилитаризации Украина явно пошла...
Извержение вулкана в Новой Зеландии: по меньшей мере пятеро погибших
По меньшей мере пять человек погибли в результате...
Трамп предостерег Пхеньян от провокаций в ядерном разоружении
Лидер КНДР может потерять все, если будет проявлять...
TOP новостей
Президент Литвы перед переговорами приветствует "амбицию Украины" добиваться мира и критикует РФ (157)
Президент Литвы Гитанас Науседа накануне встречи...
Исполком WADA отстранил Россию от Олимпиады на четыре года (463)
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)...
Завершаются работы по восстановлению участка железной дороги в Латвию (15)
На разобранном десять лет назад участке железной...
WADA подтвердило отстранение России от футбольного ЧМ-2022
При успешной квалификации футболисты из РФ могут...
В Клайпеде обнаружено тело младенца: мать и сожитель ушли на поиски работы, их задержали Дополнено (15)
В воскресенье полиция сообщила об обнаруженном в...