Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) усиливает давление на Россию в скандале вокруг предполагаемого отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального. "Мы ожидаем, что Россия окажет более активное содействие в расследовании дела Навального", - заявил он, выступая с речью на конференции европейских послов в Париже в понедельник, 31 августа.
Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву 21 августа. На следующий день он был доставлен из Омска в берлинскую клинику "Шарите" на лечение. Немецкие врачи полагают, что Навальный был отравлен, однако Кремль заявляет об отсутствии доказательств этого. 44-летний российский оппозиционер уже неоднократно подвергался нападениям.
Хайко Мас констатировал, что в настоящее время над отношениями между Евросоюзом и Россией нависли "черные тучи". Он сказал, что санкции, введенные против России в марте 2015 года из-за аннексии Крыма, будут оставаться в силе "пока не изменятся основания, повлекшие за собой их введение".
Заинтересованность в конструктивных отношениях
В то же время Хайко Мас признал, что Евросоюз нуждается в конструктивных отношениях с Москвой. "Без России или против нее Европа не станет безопаснее - это хорошо осознаваемая Европой реальная политика", - пояснил он.
Глава МИД ФРГ высказался против единоличных действий Германии и Франции в Европе и призвал внимательнее прислушиваться к мнениям других европейских стран, приведя в качестве примера отношения с Россией.
"Конечно, видение Москвы из Варшавы или Таллина не такое, как из Лиссабона или Рима", - сказал Хайко Мас, выразив удовлетворение тем, что данная тема обсуждалась на встрече глава МИД европейских стран в Берлине на минувшей неделе.
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