Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал как можно скорее провести в Гонконгеновые парламентские выборы. Кроме того по окончании встречи с главой китайского МИДа Ван И во вторник, 1 сентября, в Берлине Мас раскритиковал закон КНР о национальной безопасности Гонконга, назвав его "резким вмешательством" в автономию этого специального административного района Китая. Пекину следует соблюдать принцип "одна страна - две системы", подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства.

Закон, принятый парламентом КНР 30 июня и вступивший в силу 1 июля, позволяет предотвращать, прекращать и наказывать действия, якобы угрожающие национальной безопасности. Выборы в парламент Гонконга должны были состояться в сентябре, но месяц назад были перенесены из-за пандемии коронавируса. Гонконгская оппозиция считает, что это было лишь предлогом и что на самом деле власти хотят дождаться более благоприятной для них политической ситуации.

Мас - за миссию ООН в лагерях уйгуров

Мас также призвал направить в китайскую провинцию Синьцзян миссию наблюдателей ООН для контроля над соблюдением прав этнического меньшинства уйгуров. Пекин должен обеспечить миссии ООН доступ к лагерям уйгуров, заявил Мас, отметив, что в разговоре с Ван И "услышал готовность к этому". По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания в Синьцзяне, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Ван И в свою очередь заявил, что Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела КНР, включая ситуацию вокруг Гонконга и провинции Синьцзян.

1 июля исполнилось ровно 23 года со дня передачи Гонконга Великобританией Китаю в 1997 году. С 2019 года Гонконг охвачен новой волной массовых протестов против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободны его жителей. В частности, иностранные наблюдатели и правозащитники опасаются, что новый закон о нацбезопасности будет использоваться властями КНР для подавления демократического движения в Гонконге.