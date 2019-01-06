К уступкам в споре по поводу договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) призвал Кремль министр иностранных дел Германии Хайко Мас. "Ключ к тому, чтобы сохранить ДРСМД, лежит в Москве", - заявил он в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 января.
По словам Маса, российская сторона "нарушила договор, когда разработала и стала внедрять в свои войска запрещенную крылатую ракету" наземного базирования. Ради сохранения договора Россия должна "разоружиться так, чтобы это было доказуемо", подчеркнул глава МИД ФРГ.
Ранее, в октябре 2018 года, Мас заявил, что отказ от ДРСМД означал бы провал "одного из самых больших достижений политики разоружения". Вместе с тем сохранение договора "не является гарантией безопасности", о чем, в частности, свидетельствует размещение в Калининградской области российских ракет, которые пригодны для использования ядерного оружия и "не попадают под действие ДРСМД, но, несмотря на это, могут за несколько минут достичь многих стран Евросоюза", отметил министр.
Ультиматум США
На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул ультиматум - если в течение 60 дней Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору, то США выйдут из ДРСМД. Позже МИД РФ назвал неприемлемым ультиматум США.
Вашингтон обвиняет Москву в нарушении договора из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система подпадает под действие договора, Москва это отрицает.
Договор был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.
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