Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Евросоюз ввести персональные санкции против Александра Лукашенко. "Насилие продолжается. По-прежнему происходят задержания миролюбивых демонстрантов", - заявил социал-демократический политик на полях конференции глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 12 октября.

По словам Маса, на фоне происходящего в Беларуси Евросоюзу следует разработать новый санкционный пакет, причем на этот раз в список лиц, которые будут подвергнуты санкциям, должен быть включен и Лукашенко.

До сих пор ЕС не включал Александра Лукашенко в черный список белорусских чиновников, подвергнутых санкциям за причастность к жестокому подавлению мирных демонстраций в Беларуси. В Брюсселе объясняли это тем, что персональные санкции против Лукашенко могут затруднить дипломатическое урегулирование конфликта в Беларуси и лишить Евросоюз возможности еще более ужесточить курс в отношении официального Минска.

Протесты и задержания в Беларуси

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, правящий Беларусью с 1994 года. Протестующие не признают официальные итоги выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, и обвиняют власти в фальсификации результатов голосования.

За время протестов в Беларуси погибли несколько человек, сотни людей были ранены и более 10 тысяч задержаны. По данным правозащитного центра "Весна", только накануне за участие в несанкционированных акциях в Беларуси было задержано более 600 человек.

Сотни уголовных дел

Прокурор Минска Олег Лаврухин 11 октября заявил, что с начала протестных акций в августе к административной ответственности в столице привлечено около 3 тысяч человек. Почти две трети из них были приговорены к аресту, а остальные - к административным штрафам по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

По словам Лаврухина, органы предварительного следствия Минска ведут порядка 250 уголовных дел, связанных как с участием в массовых беспорядках (ст. 293 УК), так и с сопутствующими статьями (о неповиновении, оказании сопротивления работникам милиции). "Установлено 275 лиц, которые причастны к совершению этих преступлений", - сказал прокурор.