Хайко Мас посетит линию разграничения в Донбассе, а затем встретится с Владимиром Зеленским, Алексеем Гончаруком и Вадимом Пристайко.
Heiko Maasas
© Reuters / Scanpix

За три недели до саммита в "нормандском формате" по донбасскому урегулированию в Киеве пройдут политические консультации с участием министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas). Глава немецкого внешнеполитического ведомства вылетит в Украину в понедельник, 18 ноября, сообщил в тот же день представитель МИД в Берлине.

Статьи по теме:
Глава МИД Украины Вадим Пристайко: "Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас"  (49)
Помпео заявил о поставках оружия Украине для "борьбы с русскими"  (36)

На следующий день состоятся встречи Маса с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, а также министром иностранных дел Вадимом Пристайко. По словам пресс-секретаря ведомства, во время консультаций в Киеве речь пойдет о дальнейших конкретных шагах, которые могут быть предприняты на саммите "нормандской четверки".

Перед встречами в Киеве Мас посетит линию разграничения в Донбассе, сообщил далее представитель МИД ФРГ. По его словам, он планирует ознакомиться с прогрессом в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины. Но речь идет прежде всего о том, чтобы "выразить Украине солидарность и поддержку", отметил он далее.

"Нормандский саммит" пройдет 9 декабря в Париже

Саммит в "нормандском формате" в составе лидеров Украины, РФ, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", сообщили в Елисейском дворце.

До этого главы государств и правительств встречались в "нормандском формате" в октябре 2016 года.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Путин и Меркель обсудили будущую "нормандскую" встречу (4)

Канцлер ФРГ позвонила президенту России, чтобы...

В мире

Глава МИД ФРГ прибудет в Киев для политических консультаций (8)

Хайко Мас посетит линию разграничения в Донбассе, а...

МИД РФ передал Украине корабли, задержанные в Керченском проливе (56)

Россия передала Украине три судна, которые российские...

В результате стрельбы в Калифорнии погибли четыре человека (3)

Неизвестные злоумышленники проникли в сад частного...

Десятки тысяч человек вышли на митинг к зданию парламента в Тбилиси (12)

"Альянс патриотов Грузии" и другие оппозиционные силы...

Украина будет поставлять ЕС российский газ по европейским правилам (22)

Киев обязался реструктурировать "Нафтогаз" в рамках...

TOP новостей

Какой налог на автомобили хотели бы платить жители Литвы

Правящие Литвы рассматривают проект, в котором...

Жители Литвы назвали, какой налог на недвижимость они готовы платить (119)

Жители Литвы не одобряют идею всеобщего налога на...

Теплая погода в Литве не задержится

На дворе стоят последние теплые дни поздней осени. Во...

Экономист рассказал, где взять деньги на повышение пенсий в Литве (39)

Если бы управление государственными компаниями в Литве...

Якуб Клепал прага

"Мы слишком мягко обошлись с коммунистическим прошлым": 30 лет Бархатной революции в Чехословакии (102)

30 лет назад, 17 ноября 1989 года, на улицы Праги вышли...