Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предостерег президента США Дональда Трампа от таких договоренностей с Владимиром Путиным, в жертву которым пришлось бы принести интересы западных партнеров. "Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном итоге повредят и США", - заявил Мас в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 15 июля.
В то же время Хайко Мас отметил, что, в целом, он приветствует саммит Трампа и Путина. По словам главы МИД, власти Германии всегда говорили, что следует интенсивнее выстраивать диалог с Россией. "Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс", - подчеркнул Мас.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) также выразила надежду, что стороны в ходе переговоров придадут новый импульс ядерному разоружению. "Для всех было бы хорошим знаком, если бы переговоры возобновились", - подчеркнула она.
Путин и Трамп встретятся в Хельсинки
Встреча президентов США и России запланирована на 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что темами обсуждения на российско-американском саммите станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуации в Сирии и Украине.
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