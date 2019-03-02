Хайко Мас напомнил о заслугах экс-президента СССР в окончании холодной войны и воссоединении Германии.
Michailas Gorbačiovas
© Itar-Tass / Scanpix

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) поздравил с 88-летием последнего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева. "Он - отец гласности и перестройки, он положил конец холодной войне и внес значительный вклад в воссоединение Германии", - написал он в субботу, 2 марта, на своей странице в Twitter.

Одновременно Мас назвал лауреата Нобелевской премии мира "выдающимся государственным деятелем, который и сегодня выступает за мир".

В Германии высоко ценятся заслуги Михаила Горбачева по воссоединению Германии, а также демократизации Советского Союза.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Глава МИД ФРГ поздравил с днем рождения Михаила Горбачева (15)

Хайко Мас напомнил о заслугах экс-президента СССР в...

Трамп потребовал от Китая снять пошлины на сельхозтовары из США (5)

В Пекине приветствовали решение США оставить пошлины...

Казахстан временно запретил импорт бензина из России (3)

В течение трех месяцев в Казахстан запрещено ввозить...

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов (54)

Академик и нобелевский лауреат умер в Санкт-Петербурге...

Солсбери очистили от "Новичка". Работу по деактивации проводили сотни военных (21)

Британский город Солсбери, где прошлой весной были...

TOP новостей

Kaziuko mugės skanumynai Kaziuko mugės skanumynai Kaziuko mugės skanumynai Kaziuko mugės skanumynai

Еда на ярмарке Казюкаса: сколько стоят традиционные лакомства? (211)

Традиционная ярмарка Казюкаса в первые выходные марта...

Palangos baseino atidarymas Palangos baseino atidarymas Palangos baseino atidarymas

В Паланге открыт современный бассейн: цены и эксклюзивные технологии (11)

В Паланге открыт 25-метровый современный бассейн с...

Maxima подготовила новинку: кошелек можно будет оставлять дома (13)

Ни дисконтной карты, ни платежной карты, ни денег. При...

Žibutės Kauno rajone Pirmieji pavasariniai augalai

Синоптик: основные черты приближающейся весны налицо – это перепады температуры (1)

Этой зимой можно было не раз увидеть признаки весны,...

Евросоюз готов к уступкам Лондону в соглашении о "Брекзите" (16)

Европейский Союз готов согласиться с отсрочкой выхода...