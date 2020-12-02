aA
ЕС расширит санкции против ключевых фигур режима Лукашенко, если власти в Минске продолжат применять насилие в отношении протестующих. Об этом заявил Хайко Мас на открытии 18-го Минского форума.
Baltarusijoje per protestus sulaikyta apie 70 žmonių
Baltarusijoje per protestus sulaikyta apie 70 žmonių
© Itar-Tass / Scanpix

Германия и Европейский Союз в целом продолжат поддерживать белорусскую оппозицию. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), выступая в среду, 2 декабря, с приветственным словом на открытии 18-го Минского форума. В этом году из-за пандемии форум - одна из старейших, авторитетнейших и представительных площадок для диалога в Беларуси и о Беларуси - проходит в онлайн-режиме.

Статьи по теме:
Лукашенко: Нам прямо предлагается поменять власть, законы. Иначе угрожают задавить санкциями  (10)
Литовские визы для пострадавших от репрессий белорусов будут бесплатными  (14)

Брюссель расширит санкции в отношении ключевых фигур режима Лукашенко, если белорусский правитель и далее вместо серьезного национального диалога продолжит использовать дубинки против протестующих, предупредил Мас. По его словам, кризис последних месяцев до основания изменил Беларусь: старая система зашаталась, новые структуры растут и укрепляются. Германский министр пообещал также, что Берлин и Брюссель будут поддерживать белорусское гражданское общество не только на словах, в связи с этим он упомянул учебу для журналистов, стипендии для студентов и помощь гражданским активистам.

Кроме того Хайко Мас поблагодарил Польшу за то, что она приняла в последние месяцы много представителей оппозиции. В свою очередь польский министр иностранных дел Збигнев Рау, обращаясь к участникам форума по видеосвязи, напомнил о Романе Бондаренко, погибшем после разгона одной из акции протеста в Минске, и подчеркнул, что свободный мир никогда не смирится с фальсификацией выборов и насилием в Беларуси. Рау отметил, что поддержка белорусского гражданского общества - это обязанность европейцев, но судьбу страны должны решать сами белорусы, в том числе те, что вынужденно оказались за границей. Оптимальным переходом к демократическому государству польский политик назвал переговоры с участием оппозиции.

Одна из ее лидеров, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, напомнила о своей соратнице Марии Колесниковой, которая сейчас находится в заключении. Тихановская сказала, что Колесникова является "одной из храбрейших женщин Беларуси", и процитировала высказывание Марии: "Белорусы! Вы - невероятные!" Экс-кандидат в президенты выразила уверенность в том, что перемен в стране не случилось бы "без белорусского народа, который готов бороться за принципы и ценности демократии". По ее выражению, за свое достоинство белорусы заплатили высокую цену: "Почти 30 тысяч человек были задержаны, тысячи подверглись пыткам, 900 человек стали подозреваемыми по политически мотивированным уголовным делам, были убитые".Светлана Тихановская высоко оценила готовность Берлина участвовать в разработке "плана Маршалла" для Беларуси, после того как страна добьется демократических перемен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Евродепутаты требуют персональных санкций против режима Лукашенко (4)

Санкции ЕС надо направить против конкретных...

Тихановская завела книгу регистрации преступлений белорусских силовиков (106)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...

TOP новостей

Правительство Литвы ужесточило правила карантина (26)

В среду правительство Литвы ужесточило условия...

Жители Литвы в праздники дома сидеть не намерены: уже сейчас усадьбы и гостиницы идут нарасхват (29)

Хотя ситуация в стране остается напряженной, жители...

Комендантский час – крайняя мера: исключений в рабочие дни не будет (21)

Ситуация с коронавирусом в Литве не улучшается. ВРИО...

За сутки в Литве от коронавируса скончались 28 человек, зарегистрировано 2109 новых случаев (19)

За сутки в Литве от коронавируса скончались 28 человек,...

Вильнюсец был наказан за проявление гражданской инициативы (16)

Вильнюсец решил предупредить нарушителей ПДД, а в...

|Maža didelių žinių kaina