Глава МИД ФРГ подверг критике политику США в отношении Ирана

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) подверг критике политику "максимального давления" на Тегеран, которую проводит Вашингтон. "Угрожающие жесты и военные акции ничего не изменили" в поведении иранских властей, заявил министр в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 19 января. "Мы не должны ожидать, будто вместе со сменой режима, спровоцированной извне, положение в Иране автоматически улучшится. В другом месте это уже закономерно пошло наперекосяк - например, в Ираке", - подчеркнул Мас.

По мнению министра, прекращение диалога с Тегераном не улучшит положение иранцев. Хайко Мас предлагает продолжить общение с Ираном и требовать соблюдения в стране прав человека. "В любом случае, одни лишь угрозы и обострение военных конфликтов тоже ничего не принесли. Мы хотим предотвратить масштабный пожар на Ближнем Востоке. ЕС делает ставку на дипломатию вместо эскалации", - напомнил министр.

Он осудил Вашингтон за то, что тот в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки и использует "максимальное давление" в отношении Тегерана. В то же время Хайко Мас призвал иранские власти незамедлительно вернуться к исполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кроме того, министр подверг критике жестокое подавление антиправительственных протестов в Иране. "То, как силовики поступают с протестующими, абсолютно неприемлемо, и мы однозначно осуждаем эти действия. Правительство в Тегеране не может так обходиться с правами человека, как это происходило в последние несколько недель", - отметил Мас.

Отношения между США и Ираном обострились

Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП), который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики. Отношения США и Ирана снова обострились из-за убийства американцами генерала Касема Сулеймани в Ираке. После этого Иран отказался от последнего ограничения по СВДП.