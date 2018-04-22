Сирийский кризис требует "срочного политического решения", считает Хайко Мас. Существенную роль при этом играют международные институты и возможность диалога.
Heiko Maasas
© AP / Scanpix

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) посетит встречу министров иностранных дел стран "большой семерки", которая начнется в канадском городе Торонто в воскресенье, 22 апреля. В ходе мероприятия министры обсудят, в частности, ситуацию в Сирии и Украине.

В подобные "кризисные времена" значительную роль играют "сильные международные институты" и возможность диалога, полагает Мас. По мнению министра, в Сирии, где война продолжается семь лет, необходим мирный процесс под эгидой ООН. Затянувшийся конфликт требует "срочного политического решения", считает глава германского МИДа.

Мас также призвал к сотрудничеству в разрешении сирийского конфликта Россию. По его словам, для мирного решения необходимы "конструктивные предложения" российской стороны.

После встречи с представителями стран "большой семерки" глава МИД ФРГ посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а затем отправится на конференцию в Брюсселе, где будет рассматриваться вопрос о гуманитарной помощи Сирии. Очередной саммит G7 пройдет в Канаде 8 и 9 июня.

Deutsche Welle
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