Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас по случаю отмечаемого в воскресенье, 27 января, Международного дня памяти жертв Холокоста призвал к более интенсивному осмыслению преступлений, совершенных нацистами. Места памяти должны стать и местами обучения, написал социал-демократический политик в статье для еженедельника Welt am Sonntag.
"Для того, кто родился сегодня, такие события, как еврейские погромы Хрустальной ночи, столь же далеки, как при моем рождении - рейхсканцлер Бисмарк. Это изменяет образ мышления, создает большую дистанцию по отношению к событиям прошлого", - констатировал Мас, отметив, что приближается время, когда современников нацистских преступлений уже не останется.
"Наша культура памяти должна адаптироваться к этому. Нам нужны новые инициативы, чтобы использовать исторический опыт для современности. Наша история должна все больше превращаться из проекта памяти в проект познания", - подчеркнул он.
Ненависть в интернете
Затронув вопрос о цифровизации, Мас отметил, что она создает и новые угрозы: "То, о чем раньше шептались за столом, ныне становится общедоступным с помощью одного клика. Ненависть теперь может распространяться быстрее и, в худшем случае, перерастать в насилие. Мы видим, как национализм пропагандируется по всей Европе и для оправдания тупой идеологии используются образы врага. Правопопулистские провокаторы преуменьшают серьезность Холокоста, сознавая, что подобное нарушение табу обеспечит максимальное внимание к ним", - пояснил Хайко Мас.
"Наша культура памяти дает сбои, она находится под давлением со стороны крайне правых. Тем опаснее то отсутствие знаний среди молодых немцев, которое проявилось в ходе опроса, проведенного телекомпанией CNN. 40 процентов опрошенных, по их собственному мнению, практически ничего не знают о Холокосте. Эти цифры повергают в шок, и мы не должны сидеть сложа руки. Мы должны оберегать свидетельства людей, которые на примере собственного опыта могут рассказать о неслыханных преступлениях", - резюмировал глава МИД ФРГ.
Международный день памяти жертв Холокоста, по решению ООН, отмечается 27 января, поскольку в этот день в 1945 году советские солдаты освободили нацистской концлагерь Освенцим, ставший символом преступлений национал-социализма.
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