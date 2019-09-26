Глава МИД ФРГ назвал предпосылки "климатических войн"

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) предупредил об угрозе войн из-за климата. Соответствующее заявление он сделал в среду, 25 сентября, на 74-й сессии Генассамблеи ООН. "Изменение климата - это уже давно не просто экологический вызов человечеству", - считает он. "Все чаще это вопрос войны и мира", - добавил министр.
Глава МИД убежден, что в тот момент, когда из-за длительных периодов засухи, уничтожения урожаев и отсутствия доступа к питьевой воде начнутся конфликты за немногие оставшиеся ресурсы, можно будет говорить о "климатических войнах".
Курс на устойчивое развитие во внешней политике
По мнению германского министра, пришло время придерживаться стратегии устойчивого развития, в том числе в вопросах внешней политики и политики в области безопасности. "Сотрудничество вовсе не означает предательства интересов собственной страны", - убежден Мас. Он подчеркнул, что найти ответы на вызовы глобализации, дигитализации, миграции и экологические проблемы возможно только совместными усилиями.
Таким образом тональность выступления главы МИД Германии вступила в явное противоречие с заявлениями президента США Дональда Трампа, бразильского лидера Жаира Болсонару и их иранского коллеги Хасана Роухани. Так, глава Белого дома, в частности, утверждал, что "будущее принадлежит патриотам".
"Альянс за многосторонность"
С июля 2018 года Хайко Мас противопоставляет этой концепции США свое видение внешнеполитического взаимодействия, которое он понимает как "альянс за многосторонность". В рамках данной модели не предполагается четко ограниченное членство, как в случае с "семеркой" или "двадцаткой", однако предусмотрено реформирование международных институтов и укрепление интернациональных договоренностей. Конкретные шаги на данном направлении могут быть выработаны уже 26 сентября, когда запланирована встреча Маса с более чем 50 главами МИД стран мира.
Германский министр также настаивает на том, чтобы Совет Безопасности ООН превратился из инструмента разрешения конфликтов в механизм их предотвращения.
Ранее, в начале августа, Мас предложил заключить новый международный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между всеми ядерными державами.
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