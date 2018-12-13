Глава МИД ФРГ исключил пересмотр договора по "Брекзиту"

Глава МИД Гемрании Хайко Мас назвал договор об условиях "Брекзита" справедливым компромиссом. Он заверил, что Великобритания останется важной частью Европы и после выхода из состава ЕС.
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Перед началом саммита ЕС в Брюсселе, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас исключил возможность пересмотра Договора между Евросоюзом и Великобританией о порядке и условиях выхода Великобритании из состава ЕС.

"Этот договор — поистине справедливый компромисс. Нет никаких оснований снова разматывать его. От этого ничего не изменится", — сказал он в четверг, 13 декабря, в бундестаге.

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Мас подчеркнул, что Великобритания останется важной частью Европы и после "Брекзита". "Великобритания останется частью нашего европейского сообщества ценностей. Мы будем и впредь совместно стремиться ко многим общим целям", — отметил он, приведя в качестве примеров такие вызовы, как глобализация, климатические изменения, миграция и защита многополярного миропорядка. "На эти вызовы Европа может найти ответы лишь вместе с Великобританией", — подчеркнул Хайко Мас.

Вечером 13 декабря Евросоюз соберется на саммит, чтобы вновь обсудить планы Британии по выходу из состава ЕС. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы государств и правительств других стран ЕС надеются на то, что британский парламент поддержит уже согласованный договор по "Брекзиту" и тем самым предотвратит хаотический выход Британии из ЕС в марте 2019 года.

Мас отметил, что правительство ФРГ будет продолжать разрабатывать планы и на случай "жесткого "Брекзита", однако, этот, по его словам, "худший сценарий не в британских, не в европейских и не в германских интересах".

Deutsche Welle
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