Президент Сирии Башар Асад (на фото) победил в военном конфликте в Сирии, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье, 2 сентября, в эфире радиостанции France Inter. Однако Асад "не выиграет мир" без политического решения конфликта при посредничестве международного сообщества, подчеркнул Ле Дриан.
Idlibas, Sirija
© AP / Scanpix

Установление правительственными войсками контроля над сирийской провинцией Идлиб не разрешит проблемы, которые привели к войне, считает министр. По его словам, Франция ведет переговоры с Россией, Турцией и Ираном с целью заставить их оказать давление на Асада.

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Ле Дриан напомнил об угрозе ответных действий, если сирийская сторона поддастся "искушению" использовать химическое оружие в Идлибе. В апреле США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Это стало реакцией на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума, ответственность за которую Запад возлагает на силы Асада.

Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.

Deutsche Welle
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