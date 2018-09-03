Установление правительственными войсками контроля над сирийской провинцией Идлиб не разрешит проблемы, которые привели к войне, считает министр. По его словам, Франция ведет переговоры с Россией, Турцией и Ираном с целью заставить их оказать давление на Асада.

Ле Дриан напомнил об угрозе ответных действий, если сирийская сторона поддастся "искушению" использовать химическое оружие в Идлибе. В апреле США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Это стало реакцией на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума, ответственность за которую Запад возлагает на силы Асада.

Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.