"Мы не нуждаемся в уроках от диктатора, не уважающего принцип верховенства права в собственной стране, которому также очень хорошо известно, что тысячи чеченцев воюют на стороне "Исламского государства", - подчеркнул глава МИД Франции.
Днем ранее Рамзан Кадыров заявил, что "вся ответственность за то, что Хамзат Азимов (парижский террорист. - Ред.) встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции". "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Теракт в Париже
Нападение на прохожих, при котором погиб один человек и еще четверо получили ранения, произошло вечером 12 мая на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской оперы.
По данным прокуратуры, во время атаки 20-летний уроженец Чечни Хамзат Азимов кричал "Аллах акбар", он был застрелен полицейским на месте происшествия. Террористическая группировка ИГ заявила, что нападение в столице Франции совершил якобы один из ее "солдат". Азимов в детстве переехал во Францию и в 2010 году вместе со своей матерью получил гражданство этой страны.
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