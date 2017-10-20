"Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Думаю, это общее мнение. Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми - и прежде всего с нашими соседями - поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее", - сказал он.

Министр, который накануне принял участие во встрече в Архангельске глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) - РФ, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, сообщил, что его страна допускает возможность вступления в НАТО.

Отвечая на вопрос, последует ли Финляндия примеру Швеции, если эта страна решится на более тесное взаимодействие с НАТО, Сойни отметил, что эта тема пока не обсуждается ни в Хельсинки, ни в Стокгольме. "Ни Финляндия, ни Швеция сейчас не входят в НАТО, и, насколько я понимаю, ни в одной из наших стран сейчас не обсуждается присоединение к НАТО", - сказал он.

В то же время, продолжил министр, "мы не должны исключать возможность вступления в НАТО". "Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным", - пояснил он.

В интервью речь зашла и о санкциях Запада против России. На вопрос, почему Хельсинки не выступит за отмену ограничительных мер, Сойни отреагировал так: "Финны славятся своей прагматичностью. Мы уважаем своих соседей - надеюсь, это взаимно. Но то, что произошло на Украине и в Крыму, для нас неприемлемо, отсюда и санкции. Которые будут сняты, когда будут выполнены минские договоренности".

В июне прошлого года президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки не может отказаться от возможности подачи заявки на вступление в НАТО и сделает это при ухудшении ситуации в сфере безопасности.

В феврале этого года правительство Финляндии опубликовало доклад по оборонной политике, в котором говорилось о росте напряженности в Балтийском регионе и причастности России к затяжному конфликту на востоке Украины. В документе отмечалось, что в случае возможного "кризиса" финская армия будет увеличена с 230 тысяч до 280 тысяч военнослужащих.

В мае посол Финляндии в России Микко Хаутала заявил, что его страна не планирует вступать в НАТО. Он отметил, что у финнов есть право самим определять внешнюю политику, однако заверил, что пока у Хельсинки нет планов по присоединению к альянсу.