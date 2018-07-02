"Это лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику. ", - заявил Миксер, добавив, что в интересах ЕС остановить проект. Ранее США также поддержали идею об отмене строительства "Северного потока-2", в противном случае пригрозив санкциями. В Еврокомиссии опасаются, что новый газопровод может увеличить зависимость от российского газа.
Газопровод, который должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком", свяжет Россию и Германию в обход других восточноевропейских стран.
Противники "Северного потока-2" аргументируют свою позицию в том числе тем, что РФ вводом нового газопровода намерена воспрепятствовать доныне существующего транзиту газа через украинские сети, в результате чего Украина потеряет деньги, которые страна зарабатывает на транзите. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться и после сдачи "Северного потока-2" в эксплуатацию, если это будет "экономически обосновано и целесообразно для всех участвующих сторон".
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