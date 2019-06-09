Глава МИД Британии: лидеры стран ЕС готовы пересмотреть соглашение по Brexit

Вывод о том, что ЕС "готов обсудить на переговорах пакет" вопросов, формирующих соглашение по Brexit, министр сделал после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, который состоялся у него во время недавних торжеств, приуроченных к 75-летию высадки союзников в Нормандии. "Она сказала, что нам [лидерам ЕС] придется взглянуть с новым премьер-министром [Великобритании] на те соглашения, которые были достигнуты, но это, дескать, на ваше усмотрение. Она мне сказала: "Вы, а не Германия, граничите с Ирландией, вы и должны предложить решение".

Отвечая же на вопрос, в чем должно состоять новое решение пограничной проблемы, Хант дал понять, что новый вариант соглашения не может содержать в себе так называемый режим "бэкстоп", который призван не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией путем не ограниченного рамками времени пребывания Ольстера в таможенном союзе и едином рынке ЕС. "Ясно, что "бэкстоп" неприемлем для [британского] парламента. Поэтому должно быть принято решение, которое будет основано на технологиях, которые немцы прозвали "интеллектуальной границей". Я считаю такое решение долгосрочным, но нам надо найти структуры, которые бы заверили людей в осуществимости этого", - пояснил министр.

Глава британского МИД также повторил ранее уже высказанную им мысль о том, что достижение сделки по Brexit - это единственный способ избежать досрочных всеобщих выборов, которые, по его словам, оказались бы губительными для правящей Консервативной партии. В этом интервью Хант постарался убедить зрителей, что именно он является наиболее подходящей фигурой для того, чтобы достичь сделки с Брюсселем.

При этом он не преминул заметить, что "ультра-бескомпромиссный подход" натолкнется на "ультра-бескомпромиссную ответную реакцию", намекая тем самым на низкие шансы договориться с властями ЕС своего предшественника на посту министра иностранных дел Бориса Джонсона, который возглавлял агитационную кампанию в поддержку Brexit во время референдума 2016 года и которого многие в стране считают фаворитом нынешней борьбы за премьерский пост. Кроме того, Хант прямо заявил о том, что многие его коллеги-министры из стран с ЕС нашли затруднительным сотрудничество с Джонсоном во время пребывания последнего на посту главы внешнеполитического ведомства Великобритании.