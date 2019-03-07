Кибератаки могут превратить выборный процесс в сомнительное мероприятие, заявил, выступая в Глазго, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. По его мнению, они способны подорвать западные демократии.
Jeremy Huntas
© AFP / Scanpix

"Это как минимум подрывает доверие самому демократическому процессу. Но в наихудшем случае, выборы могут превратиться в сомнительное мероприятие, а это, в свою очередь, лишит избранные правительства легитимности", - заявил министр.

По словам Ханта, авторитарные режимы рассматривают демократические выборы в странах Запада как их ахиллесову пяту.

Джереми Хант подчеркнул, что пока нет доказательств, что кому-то удалось успешно вмешаться в процесс выборов в Великобритании
"У авторитарных режимов сейчас есть множество способов подрывной работы против свободных стран, чему позавидовали бы диктаторы прошлого", - сказал министр иностранных дел.

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"На каждую обнаруженную кибератаку есть множество других, о которых мы не знаем, и это вызывает чрезвычайное беспокойство", - сказал Джереми Хант.

Вместе с тем Джереми Хант подчеркнул, что пока нет доказательств, что кому-то удалось успешно вмешаться в процесс выборов в Великобритании.

Глава британского МИДа также призвал вводить экономические и дипломатические санкции против стран, прибегающих к подобным кибератакам.

Он сообщил, что британское правительство назначает все большее число так называемых кибератташе - дипломатов, которые вместе с представителями других стран борются с этой проблемой.

За последние несколько лет Россия, Китай, Иран и Северная Корея не раз обвинялись в хакерских атаках и распространении фейков в интернете.

В 2018 году британское правительство обвинило российскую военную разведку (ГРУ) в ряде масштабных кибератак, в том числе и во взломе серверов Демократический партии США в преддверии выборов 2016 года.

Джереми Хант также сказал, что публично стыдить пойманных за руку недостаточно. По его словам, необходимо разработать политику киберсдерживания, которая будет подразумевать, среди прочего, экономические и дипломатические санкции.

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