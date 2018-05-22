"Я считаю, что влияние санкций [США против России], особенно в отношении некоторых людей, было очень заметным. Я это принял во внимание. Но у нас есть собственный подход", - заявил Джонсон журналистам в понедельник по пути на встречу глав и представителей МИД стран G20 в Буэнос-Айресе.
"Остается вопрос, что может сделать Великобритания, чтобы справиться с людьми, близкими к [президенту России Владимиру] Путину, которые могут иметь незаконно полученное состояние", - сказал Джонсон.
Министр посетовал, что пока Лондон не в состоянии принимать самостоятельное решение об ужесточении санкций и вынужден согласовывать такие вопросы с Евросоюзом. Впрочем, отметил глава МИД, после процедуры выхода из Евросоюза Великобритания получит возможность занять более жесткую позицию по отношению к России.
Накануне на сайте британского парламента был опубликован доклад "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Его подготовил комитет по международным делам палаты общин. Авторы доклада призвали британские власти ввести дополнительные санкции против лиц, связанных с Кремлем, а также заблокировать на глобальных рынках размещение долговых обязательств России.
В документе говорилось, что Великобритания не должна закрывать глаза на "клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон". Парламентарии назвали "грязные деньги" из России угрозой для национальной безопасности Британии.
Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив его на 38 физических и юридических лиц. В комментарии говорилось, что введение санкций связано с событиями на Украине и в Сирии. В перечень, в частности, вошли миллиардер Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмен и предполагаемый зять президента Владимира Путина Кирилл Шамалов, сенатор Сулейман Керимов.
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