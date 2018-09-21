"Я его не обнимала. Мы танцевали. До этого я за всю жизнь танцевала лишь с несколькими мужчинами", — поделилась политик. "Это было спонтанно, — отметила она, комментируя приглашение Путина на свою свадьбу. — Мы и до этого встречались. Мы много раз обсуждали наши взгляды на некоторые вещи". Кнайсль также добавила, что не сожалеет о приглашении.

В интервью Deutsche Welle министр поделилась своими взглядами на отношения ЕС и Москвы. "Я рассматриваю Россию как партнера, — сказала она, — нам нужно прагматично подходить к вопросу о сотрудничестве с Россией в Сирии". Кнайсль подчеркнула, что поддерживает антироссийские санкции Евросоюза из-за присоединения Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

Как сообщалось, российский президент посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера 18 августа. Визит Путина на свадьбу в Австрию носил частный характер. Путин подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Особенным подарком стало выступление Кубанского казачего хора. Он обошелся бюджету в 1,8 миллиона рублей. В честь молодоженов хор исполнил "Многая благая лета" и народную австрийскую песню.

Для австрийской стороны стоимость визита Путина на свадьбу главы МИД, по данным телеканала Oe24, составила 250 тысяч евро — таковы расходы на обеспечение безопасности. Российский президент пробыл на торжестве всего около часа. Он успел выпить бокал за новобрачных и станцевать с невестой.

Свадьба 53-летней Кнайсль была устроена в стиле кантри на открытом воздухе. Глава МИД и ее жених прибыли на церемонию в конном экипаже. Его сопровождали два украшенных трактора с прицепами, где были установлены скамейки для гостей.

По словам Кнайсль, решение пригласить Путина на свадьбу пришло к ней в июне, когда президент России был с визитом в Вене. Австрийский министр также ответила на критику в связи с тем, что она якобы поклонилась российскому лидеру в завершение танца. "Если вы видели этот танец, то вам было очевидно, что в конце я сделала книксен", — пояснила она.