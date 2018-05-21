Во время визита он встретится с командующим вооруженными силами Канады генералом Джонатаном Вансом, другими представителями армии, руководством комитета по обороне парламента Канады и послом Латвии в Канаде Карлисом Эйхенбаумсом, чтобы обсудить актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, международной и региональной безопасности.

22 мая командующий НВС примет участие в церемонии возложения венков к Национальному военному мемориалу в Оттаве, а 23 мая посетит крупнейшие в Канаде ежегодные учения сухопутных войск "Maple Resolve 2018".

В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве главы государств и правительств одобрили размещение многонациональных батальонов альянса в Балтии и Польше.

В Латвии многонациональную боевую группу НАТО возглавляет Канада, службу в ней несут более 1000 солдат из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении и Испании.

В этом году в состав многонационального батальона НАТО вольются также военнослужащие Чехии и Словакии.