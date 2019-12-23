Как сообщается в пресс-релизе корпорации, Кэлхун станет главным исполнительным директором Boeing с 13 января 2020 года. При этом он останется в составе совета директоров компании.

Мюленбург же покидает пост СЕО и совет директоров немедленно, говорится в заявлении. В течение переходного периода исполнять обязанности гендиректора будет главный финансовый директор компании Грег Смит.

"Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над улучшением отношений с регулирующими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами", - говорится в релизе.

16 декабря Boeing объявила, что с января 2020 года приостановит производство авиалайнеров серии 737 Max. Еще раньше Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что не одобрит возобновление полетов лайнера до начала 2020 года.

Эксплуатация самолета была приостановлена из-за двух произошедших в последние годы авиакатастроф, однако Boeing продолжал его выпуск.

Перед этим в Конгрессе США состоялись слушания, на которых было объявлено, что американские авиационные власти после катастрофы 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года были осведомлены о риске повторения инцидента.

Анализ, проведенный FAA, показал, что за дальнейшее время эксплуатации самолета могло произойти не меньше десятка таких же катастроф, если в конструкцию 737 Max не будут внесены изменения.

В октябре прошлого года крушение лайнера авиакомпании Lion Air в Индонезии унесло жизни 189 человек. В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. После второй катастрофы компания решила приостановить эксплуатацию модели.

Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной первой катастрофы стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме корректировала действия пилота.