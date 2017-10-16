Глава Каталонии не дал ясного ответа на ультиматум Мадрида

В письме премьер-министру Испании Мариано Рахою, текст которого в понедельник, 16 октября, публикуют испанские СМИ, Пучдемон лишь предлагает Рахою как можно скорее встретиться и установить двухмесячный срок для ведения диалога.

"Наше предложение о диалоге является искренним, несмотря на все то, что произошло", - подчеркивается в послании Пучдемона. Ранее Мариано Рахой ультимативно потребовал от Пучдемон дать ясный ответ вопрос о том, провозгласила ли Каталония независимость от Мадрида, к 11 часам МСК 16 октября.

19 октября истекает срок второго ультиматума, согласно которому региональное правительство в Барселоне должно вернуться в правовое поле и отказаться от стремления к независимости.

В случае невыполнения этих требований Мадрид угрожает лишить Каталонию статуса автономии и распустить региональное правительство.