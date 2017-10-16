Глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон не дал прямого ответа на вопрос о том, провозгласил ли он официально независимость Каталонии от Испании.
© Reuters / Scanpix

В письме премьер-министру Испании Мариано Рахою, текст которого в понедельник, 16 октября, публикуют испанские СМИ, Пучдемон лишь предлагает Рахою как можно скорее встретиться и установить двухмесячный срок для ведения диалога.

"Наше предложение о диалоге является искренним, несмотря на все то, что произошло", - подчеркивается в послании Пучдемона. Ранее Мариано Рахой ультимативно потребовал от Пучдемон дать ясный ответ вопрос о том, провозгласила ли Каталония независимость от Мадрида, к 11 часам МСК 16 октября.

19 октября истекает срок второго ультиматума, согласно которому региональное правительство в Барселоне должно вернуться в правовое поле и отказаться от стремления к независимости.

В случае невыполнения этих требований Мадрид угрожает лишить Каталонию статуса автономии и распустить региональное правительство.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

В Париже задержали Петра Павленского за поджог Банка Франции (17)

Художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка...

Глава Каталонии не дал ясного ответа на ультиматум Мадрида

Глава региональной администрации Каталонии Карлес...

Муниципальные выборы в Эстонии: по рижскому сценарию

Низкая явка, провал проекта Сависаара и приход в...

В Эстонии протестующий против властей мужчина пытался совершить самосожжение (8)

В воскресенье около 13:30 мужчина на Петровской площади в...

США и Южная Корея проводят учения возле берегов КНДР (1)

США и Южная Корея начали в понедельник, 16 октября,...

TOP новостей

Опрос о ценах и зарплатах в Литве: такой разницы еще не было (76)

9 из 10 жителей Литвы ощущают рост цен явственнее, чем...

Предлагают новый порядок выплат: никаких денег безработным (61)

Если мы хотим жить лучше, надо прекратить платить...

Мэр: в Вильнюсе должно быть два автовокзала (18)

В литовской столице должно быть два автовокзала, тем...

Национальное соглашение: в обмен на повышение зарплат обещание снизить налоги (1)

16 октября представители власти, бизнеса и профсоюзов в...

В поле зрения литовских прокуроров попал экс-глава Висагинской АЭС – нанесен ущерб на миллион (24)

Бывшего главу Висагинской атомной электростанции (АЭС)...