В письме премьер-министру Испании Мариано Рахою, текст которого в понедельник, 16 октября, публикуют испанские СМИ, Пучдемон лишь предлагает Рахою как можно скорее встретиться и установить двухмесячный срок для ведения диалога.
"Наше предложение о диалоге является искренним, несмотря на все то, что произошло", - подчеркивается в послании Пучдемона. Ранее Мариано Рахой ультимативно потребовал от Пучдемон дать ясный ответ вопрос о том, провозгласила ли Каталония независимость от Мадрида, к 11 часам МСК 16 октября.
19 октября истекает срок второго ультиматума, согласно которому региональное правительство в Барселоне должно вернуться в правовое поле и отказаться от стремления к независимости.
В случае невыполнения этих требований Мадрид угрожает лишить Каталонию статуса автономии и распустить региональное правительство.
В Париже задержали Петра Павленского за поджог Банка Франции (17)
Художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка...
Глава Каталонии не дал ясного ответа на ультиматум Мадрида
Глава региональной администрации Каталонии Карлес...
Муниципальные выборы в Эстонии: по рижскому сценарию
Низкая явка, провал проекта Сависаара и приход в...
В Эстонии протестующий против властей мужчина пытался совершить самосожжение (8)
В воскресенье около 13:30 мужчина на Петровской площади в...
США и Южная Корея проводят учения возле берегов КНДР (1)
США и Южная Корея начали в понедельник, 16 октября,...
TOP новостей
Опрос о ценах и зарплатах в Литве: такой разницы еще не было (76)
9 из 10 жителей Литвы ощущают рост цен явственнее, чем...
Предлагают новый порядок выплат: никаких денег безработным (61)
Если мы хотим жить лучше, надо прекратить платить...
Мэр: в Вильнюсе должно быть два автовокзала (18)
В литовской столице должно быть два автовокзала, тем...
Национальное соглашение: в обмен на повышение зарплат обещание снизить налоги (1)
16 октября представители власти, бизнеса и профсоюзов в...
В поле зрения литовских прокуроров попал экс-глава Висагинской АЭС – нанесен ущерб на миллион (24)
Бывшего главу Висагинской атомной электростанции (АЭС)...