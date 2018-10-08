Пекин заявил, что в его отношении проводится расследование. Мэн Хунвэя подозревают в коррупции, но о конкретных обвинениях не сообщается.
Интерпол сообщил, что в воскресенье получил заявление от Мэн Хунвэя о немедленной отставке с должности главы организации.
Мэн Хунвэй также является заместителем министра общественной безопасности Китая.
Его жена обратилась в полицию Лиона, где находится штаб-квартира Интерпола, после того, как он исчез после отъезда в Китай 25 сентября.
Китайская государственная комиссия по контролю, которая расследует коррупционные дела в отношении государственных чиновников, подтвердила на своем сайте, что в отношении Мэн Хунвэя ведется следствие.
Что заявил Интерпол
В заявлении организации в "Твиттере" говорится, что Мэн Хунвэй обратился с заявлением о немедленной отставке.
По правилам Интерпола, исполняющим обязанности главы организации будет вице-президент Ким Йонг Ян из Южной Кореи.
Новый президент будет выбран на два года, остававшихся до окончания полномочий Мэн Хунвэя. Выборы состоятся в ноябре на генеральной ассамблее организации в Дубае.
В субботу Интерпол призвал китайские власти разъяснить ситуацию с Мэн Хунвэем, выразив озабоченность относительно благополучия своего руководителя.
Во Франции было начато расследование, но детали этого пока неизвестны.
Что сказала жена Мэн Хунвэя о его исчезновении
Незадолго до того, как Китай подтвердил его арест, супруга задержанного Мэн Грейс поделилась с журналистами своими опасениями о том, что жизнь ее мужа в опасности.
Она обратилась за международной помощью с просьбой отыскать своего супруга.
Мэн Грейс рассказала, что в день своего исчезновения муж отправил ей сообщение через мессенджер с просьбой ждать его звонка, после чего отправил эмодзи ножа, что означает опасность.
"Я не знаю, что с ним случилось", - сказала она.
Стоя спиной к камере из соображений безопасности, она со слезами в голосе зачитала сообщение на английском и китайском языках.
"Мы всегда связаны сердцами. Он бы одобрил то, что я делаю сейчас. Это вопрос справедливости и правосудия. Это вопрос, который должно рассматривать международное сообщество. Этот вопрос должны рассматривать жители моей родины", - сказала она.
Анализ
Корреспондент Би-би-си Хью Скофилд
Китайские власти подтвердили то, что уже предполагали многие: Мэн Хунвэя задержали сразу после прилета в Китай.
Об аресте сообщило антикоррупционное ведомство, и это может свидетельствовать о том, что Мэн Хунвэй оказался в поле внимания антикоррупционной кампании, проводимой Си Цзиньпином, результатом которой уже стало исчезновение нескольких высокопоставленных китайских чиновников.
Тайна его исчезновения разрешена, но о подробностях предъявляемых ему обвинений и его дальнейшей судьбе остается лишь гадать.
Кто такой Мэн Хунвэй
Мэн Хунвэй стал президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий должен был истечь в 2020 году.
У него более 40 лет опыта в уголовном и пограничном праве, а также в охране правопорядка, в том числе - в борьбе с наркоторговлей и терроризмом.
После его избрания главой Интерпола правозащитные группы выражали беспокойство, не станет ли после этого назначения проще преследовать политических диссидентов, бежавших из Китая.
Мэн Хунвэй - не единственный известный человек, исчезнувший в Китае за последние месяцы. Среди неожиданно пропадавших в этой стране - государственные чиновники, миллиардеры и даже знаменитости.
На этой неделе известная в Китае актриса Фань Бинбин, пропавшая в июле, вновь объявилась на публике с публичными извинениями и заплатила штраф в 883 млн юаней (129 млн долларов) за уклонение от уплаты налогов и другие правонарушения.
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