Глава ХДС опровергла слухи о досрочной отставке Меркель

"Канцлер и правительство избраны на весь легислатурный период, и граждане по праву ожидают, что они серьезно относятся к обязанностям, которые проистекают из этих выборов", - сказала Крамп-Карренбауэр.
"Таким образом, для себя я исключаю то, что буду прилагать усилия для преднамеренной смены власти", - добавила она.
Напомним, в конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. При этом она обещала доработать четвертый срок до конца - до 2021 года - и больше не выдвигать свою кандидатуру. Ее преемницей считается Крамп-Карренбауэр.
ХДС к осени 2020 года намерена представить свою новую предвыборную программу и осенью того же года определиться с кандидатом в канцлеры, напомнила лидер партии.
Ранее сообщалось, что Крамп-Карренбауэр назначила на 2-3 июня внеочередное совещание руководства партии. Официальная повестка - обсуждение налоговых вопросов. Параллельно с этим вновь начали циркулировать старые слухи о вероятности досрочных выборов в Бундестаг, что означало бы преждевременную отставку Меркель с поста канцлера. Якобы именно это будут обсуждать консерваторы на совещании.
За неделю до встречи руководства ХДС пройдут выборы в Европарламент, а также выборы в парламент германской федеральной земли Бремен.
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