"Канцлер и правительство избраны на весь легислатурный период, и граждане по праву ожидают, что они серьезно относятся к обязанностям, которые проистекают из этих выборов", - сказала Крамп-Карренбауэр.
"Таким образом, для себя я исключаю то, что буду прилагать усилия для преднамеренной смены власти", - добавила она.
Напомним, в конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. При этом она обещала доработать четвертый срок до конца - до 2021 года - и больше не выдвигать свою кандидатуру. Ее преемницей считается Крамп-Карренбауэр.
ХДС к осени 2020 года намерена представить свою новую предвыборную программу и осенью того же года определиться с кандидатом в канцлеры, напомнила лидер партии.
Ранее сообщалось, что Крамп-Карренбауэр назначила на 2-3 июня внеочередное совещание руководства партии. Официальная повестка - обсуждение налоговых вопросов. Параллельно с этим вновь начали циркулировать старые слухи о вероятности досрочных выборов в Бундестаг, что означало бы преждевременную отставку Меркель с поста канцлера. Якобы именно это будут обсуждать консерваторы на совещании.
За неделю до встречи руководства ХДС пройдут выборы в Европарламент, а также выборы в парламент германской федеральной земли Бремен.
Почти 300 тысяч жителей Германии регулярно ездят на работу за границу
Среди лидеров по показателям маятниковой миграции -...
Израильский премьер Нетаньяху просит еще две недели на формирование правительства после выборов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на...
Глава ХДС опровергла слухи о досрочной отставке Меркель
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС)...
В Скопье прошла инаугурация нового президента Северной Македонии
Инаугурация нового президента Северной Македонии...
Литва выбирает нового президента. Россия - агрессор для всех кандидатов (89)
Никто из основных кандидатов на пост президента Литвы...
TOP новостей
В Литве состоялись выборы президента и два референдума вместе с проголосовавшими досрочно активность избирателей составила 50% (369)
В Литве в воскресенье, 12 мая, состоялись президентские...
Главизбирком Литвы: голоса в этот раз будут подсчитывать дольше (9)
Похоже , что сегодня вечером избирателей ждет...
Одному из кандидатов прошлось стирать запись в фейсбуке (7)
12 мая в самый разгар голосования, когда запрещена...
У посольств стояли очереди желающих проголосовать на выборах президента и референдумах
Во время голосования в первом туре президентских...
Шимоните на голосовании: физическая усталость уже чувствуется (50)
12 мая, в 8.30 ч., на выборах и референдумах проголосовала...