Госсекретарь США Майк Помпео призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с администрацией Дональда Трампа для продвижения национальных интересов США по всему миру, особенно в Азии и Европе. Помпео заявил об этом, выступая на энергетической конференции CERAWeek, крупнейшем ежегодном мероприятии американской нефтегазовой отрасли в Хьюстоне, штат Техас.
Mike'as Pompeo
© AP / Scanpix

Обращаясь к руководителям крупнейших энергетических и нефтегазовых компаний, Помпео отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.

"Мы должны закатать рукава и конкурировать (на мировом рынке) – способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков"", – заявил госсекретарь, имея в виду в первую очередь Россию, Иран и Венесуэлу.

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По словам Помпео, оживление в американской нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые некогда "закрывались" геополитическими соперниками.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту "Северный поток-2", точно также, как и мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы", - сказал Помпео, говоря о строительстве нового газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

Кроме того, госсекретарь назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.

"Голос Америки"
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