Обращаясь к руководителям крупнейших энергетических и нефтегазовых компаний, Помпео отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.
"Мы должны закатать рукава и конкурировать (на мировом рынке) – способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков"", – заявил госсекретарь, имея в виду в первую очередь Россию, Иран и Венесуэлу.
По словам Помпео, оживление в американской нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые некогда "закрывались" геополитическими соперниками.
"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту "Северный поток-2", точно также, как и мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы", - сказал Помпео, говоря о строительстве нового газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.
Кроме того, госсекретарь назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.
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