Госсекретарь США Майк Помпео высказался о различиях аннексии Голанских высот Израилем и полуострова Крым Россией. "Не может быть более разных ситуаций, чем эти", — заявил Помпео, выступая на слушаниях в Сенате США во вторник, 9 апреля.
Голаны оказались частью Израиля после того, как он "подвергся нападению". "Он оборонялся, его существование было под угрозой", — подчеркнул глава Госдепартамента. По его мнению, захват Голанских высот был необходим, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима.
"Россия же не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", — пояснил Майк Помпео.
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Решение американского президента осудили Евросоюз, Лига арабских государств, Турция, Сирия, Иран, Россия и другие страны. Действия Вашингтона не нашли поддержки и на экстренном заседании Совбеза ООН по этой теме.
Принадлежность стратегически важных Голанских высот уже на протяжении многих десятилетий принадлежит к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.
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