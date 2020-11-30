Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что Евросоюз должен предложить Джо Байдену, который, судя по всему, станет 46-м президентом США, выработать единую политику в отношении России, Ирана, Китая, Турции и других стран. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает информагентство dpa со ссылкой на проект предложений Мишеля по выстраиванию отношений с новым американским лидером.
Кроме того, глава Евросовета настаивает на скорейшем прекращении торговой войны Соединенных Штатов и Европейского Союза и снятию вызванных ей таможенных пошлин. Брюсселю следует предложить Вашингтону "положительную торговую повестку", убежден Шарль Мишель. Помимо торговли, он относит к ключевым пунктам тесного сотрудничества с США вопросы защиты климата, политики мультилатерализма, обеспечения мира, а также борьбы с пандемией COVID-19, передает dpa.
Так, председатель Евросовета рассчитывает, что Соединенные Штаты поддержат справедливое распределение вакцин в мире. Кроме того, обе стороны должны работать над повторным открытием своих границ для туристических поездок, как только позволит эпидемиологическая ситуация, отмечает он. Шарль Мишель также указывает на общие интересы Брюсселя и Вашингтона в кибербезопасности, борьбе с терроризмом и противостоянии гибридным угрозам.
Байден приглашен на саммит ЕС в 2021 году
Отношения США и ЕС при новом главе Белого дома станут темой обсуждений на саммите Евросоюза в начале декабря. Европейскому Союзу следует выступать единым блоком и укреплять свою стратегическую автономию, чтобы лучше представлять собственные интересы, подчеркивается в проекте предложений Мишеля. Несколькими днями ранее глава Евросовета провел телефонный разговор с Джо Байденом и пригласил его принять участие в саммите ЕС в 2021 году.
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