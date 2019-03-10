"Я убежден, что дату выхода можно перенести самое большее на несколько недель — с конца марта максимум на начало июля. Потом начинает действовать Европарламент нового созыва", — заявил Таяни в интервью медиагруппе Funke.
При этом глава Европарламента отметил, что "в любом случае британцы должны будут назвать причину для переноса". По словам Таяни, причиной для переноса даты Brexit может стать проведение выборов или нового референдума.
"Они решили уйти (выйти из ЕС — ред.). Это их проблема, а не наша", — заявил Таяни в интервью, которое опубликовано в газете Westfälische Rundschau.
Премьер-министр Тереза Мэй ранее предложила парламенту способ преодоления кризиса вокруг предлагаемого правительством, но отвергаемого депутатами соглашения об условиях Brexit. Мэй предложила палате общин провести голосование по предложению правительства до 12 марта. Если документ будет в очередной раз отвергнут, то, по ее словам, парламентарии 13 марта проголосуют по вопросу, хотят ли они осуществить Brexit без сделки 29 марта. Если они выскажутся против этого сценария, то палата общин 14 марта сможет проголосовать за краткое, ограниченное продление статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе. На данный момент Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта.
Представители Евросоюза ранее заявляли, что отсрочка Brexit может стать разумным сценарием, однако для нее нужен веский повод. Некоторые британские парламентарии, в том числе сторонник "жесткого" Brexit Джейкоб Риз-Могг, предупреждают, что в случае переноса Brexit на конец июня — начало июля, ближе к этому времени "разговор будет очень похожим", то есть отсрочка сама по себе смысла не имеет.
Сама Мэй рассчитывает в ближайшее время добиться от ЕС внесения некоторых изменений в текст соглашения и призывает парламент поддержать документ, чтобы 29 марта 2019 года Великобритания могла относительно спокойно покинуть ЕС.
Сицилийская мафия по заказу 64-летней женщины закатала в бетон ее экс-любовника
В Италии 64-летняя женщина наняла сицилийскую мафию,...
В результате "прорыва к Порошенко" в Черкассах пострадали 22 полицейских, 19 – госпитализированы
По состоянию на утро 10 марта количество полицейских,...
В Польше 150 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра (2)
Ураганный ветер обрушился в минувшие сутки на...
Госдеп США высказался о мине, которую нашли в багаже сотрудника посольства в РФ (33)
Власти США в курсе инцидента в московском аэропорту...
Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit (22)
Глава Европарламента Антонио Таяни допустил перенос...
TOP новостей
Глава Европарламента допустил перенос даты Brexit (22)
Глава Европарламента Антонио Таяни допустил перенос...
Лидер "крестьян" Карбаускис: оппозиция сделает все, чтобы мы не смогли действовать (25)
Лидер правящих в Литве крестьян Рамунас Карбаускис...
Представитель ассоциации: это миф, что норвежцы крадут у литовцев детей (10)
" Норвегия гарантирует высокий уровень безопасности...
WP: Трамп в пять раз увеличит плату за размещение войск США (99)
Президент США Дональд Трамп намерен повысить плату...
В статистике минимальных зарплат в ЕС Литва совершила скачок (154)
Минимальная зарплата "на бумаге" в Литве после...