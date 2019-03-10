"Я убежден, что дату выхода можно перенести самое большее на несколько недель — с конца марта максимум на начало июля. Потом начинает действовать Европарламент нового созыва", — заявил Таяни в интервью медиагруппе Funke.

При этом глава Европарламента отметил, что "в любом случае британцы должны будут назвать причину для переноса". По словам Таяни, причиной для переноса даты Brexit может стать проведение выборов или нового референдума.

"Они решили уйти (выйти из ЕС — ред.). Это их проблема, а не наша", — заявил Таяни в интервью, которое опубликовано в газете Westfälische Rundschau.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее предложила парламенту способ преодоления кризиса вокруг предлагаемого правительством, но отвергаемого депутатами соглашения об условиях Brexit. Мэй предложила палате общин провести голосование по предложению правительства до 12 марта. Если документ будет в очередной раз отвергнут, то, по ее словам, парламентарии 13 марта проголосуют по вопросу, хотят ли они осуществить Brexit без сделки 29 марта. Если они выскажутся против этого сценария, то палата общин 14 марта сможет проголосовать за краткое, ограниченное продление статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе. На данный момент Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта.

Представители Евросоюза ранее заявляли, что отсрочка Brexit может стать разумным сценарием, однако для нее нужен веский повод. Некоторые британские парламентарии, в том числе сторонник "жесткого" Brexit Джейкоб Риз-Могг, предупреждают, что в случае переноса Brexit на конец июня — начало июля, ближе к этому времени "разговор будет очень похожим", то есть отсрочка сама по себе смысла не имеет.

Сама Мэй рассчитывает в ближайшее время добиться от ЕС внесения некоторых изменений в текст соглашения и призывает парламент поддержать документ, чтобы 29 марта 2019 года Великобритания могла относительно спокойно покинуть ЕС.