Как отмечается, Юнкера отправили в Люксембург, где ему проведут срочную операцию.

Уточняется, что ему хирургическим путем удалят желчный пузырь.

Политик занимает свой пост с 2014 года. В октябре 2019 года на этом посту его заменит Урсула фон дер Ляйен.