Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать свой отпуск по медицинским причинам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ЕК.
Jeanas-Claude'as Junckeris
© Reuters / Scanpix

Как отмечается, Юнкера отправили в Люксембург, где ему проведут срочную операцию.

Уточняется, что ему хирургическим путем удалят желчный пузырь.

Политик занимает свой пост с 2014 года. В октябре 2019 года на этом посту его заменит Урсула фон дер Ляйен.

Gazeta.ru
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