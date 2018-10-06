Реалистичные перспективы вступления западнобалканских государств в Евросоюз являются условием стабильности региона. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в пятницу, 5 октября, в ходе выступления перед австрийским парламентом. Если члены ЕС не отнесутся серьезно к перспективе интеграции Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии, Македонии, Черногории и Косово, подобное отношение может вызвать новую войну, считает Юнкер.

В то же время балканским странам предстоит "долгий" путь к вступлению, отметил глава Еврокомиссии. По его словам, предполагаемые будущие участники Европейского Союза добились прогресса, однако он "недостаточно ярко выражен".

Пограничные конфликты необходимо разрешить

2025 год, который Еврокомиссия ранее назвала вероятной датой вступления в ЕС Сербии и Черногории, является "самым ранним возможным" сроком, добавил Юнкер. Он призвал Евросоюз "заняться" балканскими государствами и "помочь, где это необходимо". Однако до вступления потенциальные члены ЕС должны разрешить все пограничные конфликты друг с другом, подчеркнул глава Еврокомиссии.

Македония получила статус официального кандидата на вступление в Евросоюз в 2005 году, Албания - в 2014 году. Сербия и Черногория, с которыми переговоры о вступлении ведутся с 2014 и 2012 года соответственно, считаются наиболее вероятными кандидатами на прием в ЕС. В начале февраля Еврокомиссия представила план нового широкомасштабного расширения.