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Урсула фон дер Ляйен призвала власти Беларуси немедленно освободить всех помещенных под стражу активистов, а также уважать принцип верховенства права и обеспечить политическую конкуренцию на выборах.
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
© AFP / Scanpix

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в четверг, 18 июня, осудила задержания политактивистов в Беларуси в преддверии президентских выборов. Она призвала власти немедленно освободить всех "умышленно помещенных под стражу активистов", а также уважать принцип верховенства права и обеспечить политическую конкуренцию.

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Суд в Бресте 17 июня арестовал на 15 суток Александра Кабанова, пресс-секретаря инициативной группы претендента в кандидаты на пост президента Светланы Тихановской. Ее супруг Сергей, автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" был задержан в конце мая после пикета по сбору подписей за участие женщины в избирательной кампании. Кроме того, 18 июня был задержан другой потенциальный кандидат на пост главы государства - экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, а счет его избирательного штаба был заблокирован.

Вечером 18 июня в Минске прошли пикеты в поддержку альтернативных действующему президентов кандидатов. Срок сбора подписей потенциальных кандидатов истекает 19 июня.

Президента Беларуси избирают каждые 5 лет. В 2020 году выборы назначены на 9 августа. Республикой с 1994 года руководит Александр Лукашенко. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.

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