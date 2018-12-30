"Я действительно опасаюсь, что во время выборов в Европарламент могут иметь место недопустимые попытки оказания влияния", - заявил он в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"К этому мы в Европе еще недостаточно хорошо подготовлены", - считает Юнкер.

Глава ЕК напомнил, что Еврокомиссия недавно приняла меры для противодействия дезинформации. "Однако, разумеется, этого пока недостаточно. Все страны-члены ЕС должны объединить свои силы", - сказал он. Юнкер утверждал, что "против троллей и хакерских групп из Китая и России Европа должна выступать единым фронтом".

В ЕС не раз заявляли о предполагаемых хакерских нападениях со стороны РФ. В Кремле же неоднократно отрицали причастность России к различным кибератакам.