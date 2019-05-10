Об этом он заявил в четверг, 9 мая, на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию Марин Ле Пен считает, что Крым был присоединен к России добровольно.
По словам Хельме, следует говорить не только о Крыме, но и ситуации в Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.
"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", - подчеркнул Март Хельме.
В то же время он признал, что как Япония терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы, так и Эстония готова ждать, когда же вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.
"Воевать с Россией мы не собираемся", - добавил Хельме.
По его словам, EKRE далеко не по всем вопросам согласна с Ле Пен.
В посольстве России отметили, что глава МВД Эстонии выразил свое личное мнение, заявив, что Россия якобы не вернула стране 5,2% территории, пишет rus.delfi.ee, ссылаясь на российские СМИ.
Это заявление не демонстрирует реальную позицию страны, подчеркнули в посольстве.
”Руководство Эстонии подчеркивает, что такие заявления не отражают официальную позицию, а являются личным мнением их авторов”, — отметили в диппредставительстве.
В связи с этим в посольстве полагают, что это касается и слов Хельме.
SukhoiSuperjet 100, рассказ о российском фиаско
"Самолет, который в воскресенье приземлился и загорелся...
США могут обвинить Россию в валютных манипуляциях (2)
Администрация президента Дональда Трампа расширит...
Немецкие либералы придумали новый план для Донбасса (8)
На экспертных слушаниях в бундестаге обсудили...
Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом (9)
Сейм Латвии по случаю 75-летней депортации крымских...
Глава эстонского МВД: Россия до сих пор не вернула Эстонии часть территории В посольстве России в Эстонии отметили, что Март Хельме выразил свое личное мнение (3)
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме вновь...
TOP новостей
Жизнь без горячей воды, как лотерея: почему у одних отключают на 1, а у других на 4 дня (4)
В Литве завершился отопительный сезон, поэтому жители...
Проголосовавший на выборах Науседа: странно видеть такие действия оппонентов (10)
Кандидат на пост президента Литвы Гитанас Науседа...
Перкункемис продолжает расти: один офисный центр уже строят, другие – в планах (1)
Микрорайон Перкункемис в Вильнюсе продолжает расти....
Рожденную в Клайпеде пьяной роженицей девочку передали опекуну
Младенца , которого в апреле в клайпедской больнице...
Антициклон покидает Литву, в выходные прогнозируют летнее тепло
Антициклон, принесший в Литву заморозки, уже уходит в...