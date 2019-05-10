Об этом он заявил в четверг, 9 мая, на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию Марин Ле Пен считает, что Крым был присоединен к России добровольно.

По словам Хельме, следует говорить не только о Крыме, но и ситуации в Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.

"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", - подчеркнул Март Хельме.

В то же время он признал, что как Япония терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы, так и Эстония готова ждать, когда же вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

"Воевать с Россией мы не собираемся", - добавил Хельме.

По его словам, EKRE далеко не по всем вопросам согласна с Ле Пен.

В посольстве России отметили, что глава МВД Эстонии выразил свое личное мнение, заявив, что Россия якобы не вернула стране 5,2% территории, пишет rus.delfi.ee, ссылаясь на российские СМИ.

Это заявление не демонстрирует реальную позицию страны, подчеркнули в посольстве.

”Руководство Эстонии подчеркивает, что такие заявления не отражают официальную позицию, а являются личным мнением их авторов”, — отметили в диппредставительстве.

В связи с этим в посольстве полагают, что это касается и слов Хельме.