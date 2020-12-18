"С Борисом Джонсоном мы подвели итоги переговоров между ЕС и Великобританией. Мы приветствовали существенный прогресс по многим вопросам. Однако еще остаются большие разногласия, в частности, в области рыболовства, преодолеть которые будет очень непросто", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии сообщила, что переговоры будут продолжены в пятницу.

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Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно 900 млрд долларов. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые нормы, так и не удастся заключить, стороны начнут вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.